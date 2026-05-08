Alejandro Tabilo desafía a Cerúndolo en la segunda ronda de Roma

El tenista chileno Alejandro Tabilo (35° de la ATP) tiene este viernes un duro desafío en la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma cuando enfrente al argentino Francisco Cerúndulo (27°).

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Alejandro Tabilo (CHI) vs. Francisco Cerúndolo (ARG). Retrasado por lluvia.