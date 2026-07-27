Alejandro Tabilo sostiene su lugar y los chilenos registran leves ascensos en el ranking ATP

Este lunes se dio a conocer una nueva actualización del ranking mundial de la ATP, entrega que trajo consigo pequeñas variaciones e importantes certezas para las principales raquetas nacionales en el circuito profesional.

Alejandro Tabilo se consolidó una semana más como el número uno de Chile. El zurdo nacido en Toronto no registró modificaciones en su puntaje y se mantuvo en la casilla 30° del escalafón planetario luego de una temprana eliminación en Estoril.

Más atrás, Tomás Barrios y Cristian Garin experimentaron leves avances. Ambos tenistas nacionales subieron una posición en el listado: el chillanejo se ubicó en el puesto 138°, superando por un solo escalón al ariqueño, que se instaló 139°.

Por su parte, Matías Soto también festejó un ascenso al escalar hasta el casillero 252°. En tanto, Nicolás Jarry, quien se mantiene alejado de la competencia debido a una rebelde lesión que le ha impedido retornar a las canchas, trepó dos peldaños para situarse en el lugar 763°.

En la parte alta de la clasificación no hubo sorpresas. El italiano Jannik Sinner continúa como el sólido e indiscutido número uno del mundo, escoltado por el alemán Alexander Zverev (2°) y el español Carlos Alcaraz (3°), quienes completan el podio del circuito masculino.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 13.450 puntos (0)

2° Alexander Zverev (Alemania) 8.480 (0)

3° Carlos Alcaraz (España) 8.160 (0)

4° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.740 (0)

5° Novak Djokovic (Serbia) 3.760 (+2)

6° Alex de Miñaur (Australia) 3.660 (-1)

7° Daniil Medvedev (Rusia) 3.620 (+1)

8° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.580 (-2)

9° Flavio Cobolli (Italia) 3.420 (0)

10° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.300 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS