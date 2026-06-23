Alejandro Tabilo sumó una nueva decepción en la gira por césped

El tenista chileno Alejandro Tabilo (33° de la ATP) sufrió un nuevo revés en la gira por césped al caer este martes en su estreno en el ATP de Mallorca, en España, ante el húngaro Fabian Marozsan (62°).

El zurdo fue incapaz de encontrar su mejor versión y terminó inclinándose por 6-2 y 6-3 en una hora y 20 minutos, por lo que llegará sin triunfos a Wimbledon luego de haber perdido también la semana pasada en Queen's.

Tabilo ahora volverá a Londres para participar desde el domingo en el tercer Grand Slam de la temporada.

Pese a la derrota el nacido en Canadá se mantiene en el puesto 33° del Ranking Live.