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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo sumó una nueva decepción en la gira por césped

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El zurdo perdió en dos sets ante el húngaro Marozsan en los octavos de final de Mallorca.

Alejandro Tabilo sumó una nueva decepción en la gira por césped
 EFE
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El tenista chileno Alejandro Tabilo (33° de la ATP) sufrió un nuevo revés en la gira por césped al caer este martes en su estreno en el ATP de Mallorca, en España, ante el húngaro Fabian Marozsan (62°).

El zurdo fue incapaz de encontrar su mejor versión y terminó inclinándose por 6-2 y 6-3 en una hora y 20 minutos, por lo que llegará sin triunfos a Wimbledon luego de haber perdido también la semana pasada en Queen's.

Tabilo ahora volverá a Londres para participar desde el domingo en el tercer Grand Slam de la temporada.

Pese a la derrota el nacido en Canadá se mantiene en el puesto 33° del Ranking Live.

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