Alejandro Tabilo sumó una nueva decepción en la gira por césped
El zurdo perdió en dos sets ante el húngaro Marozsan en los octavos de final de Mallorca.
El zurdo perdió en dos sets ante el húngaro Marozsan en los octavos de final de Mallorca.
El tenista chileno Alejandro Tabilo (33° de la ATP) sufrió un nuevo revés en la gira por césped al caer este martes en su estreno en el ATP de Mallorca, en España, ante el húngaro Fabian Marozsan (62°).
El zurdo fue incapaz de encontrar su mejor versión y terminó inclinándose por 6-2 y 6-3 en una hora y 20 minutos, por lo que llegará sin triunfos a Wimbledon luego de haber perdido también la semana pasada en Queen's.
Tabilo ahora volverá a Londres para participar desde el domingo en el tercer Grand Slam de la temporada.
Pese a la derrota el nacido en Canadá se mantiene en el puesto 33° del Ranking Live.