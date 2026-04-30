Alejandro Tabilo triunfó en un batallado estreno en Aix-en-Provence y avanzó a cuartos de final

Un estreno lleno de emociones tuvo el chileno Alejandro Tabilo (43° ATP) en el Challenger 175 de Aix-en-Provence después de exigirse al máximo en la arcilla francesa para derrotar al veterano español Roberto Bautista Agut (93°), ex número 9 del mundo, por parciales de 4-6, 6-2 y 6-4.

El actual campeón del torneo se encontró con un rival que, pese a estar en su temporada de despedida del circuito, opuso una resistencia férrea. En la primera manga, el zurdo nacional pagó caro un quiebre en el quinto juego, lo que le permitió al castellonense llevarse el parcial por 6-4.

Sin embargo, la reacción de Tabilo no tardó en llegar. En el segundo capítulo, ajustó la precisión de su servicio, logrando romper el saque del hispano en el sexto y octavo game para cerrar un contundente 6-2 que forzó la definición.

En la tercera manga "Jano" tomó ventaja temprana con un quiebre, pero Bautista Agut recuperó la diferencia de inmediato. El equilibrio se mantuvo hasta el octavo juego, donde el chileno volvió a romper para quedar 5-3 arriba. No obstante, al momento de cerrar con su saque entregó su servicio.

Lejos de venirse abajo, la primera raqueta de Chile sacó a relucir su jerarquía en el décimo juego y se llevó el partido para meterse en cuartos de final, donde se enfrentará este viernes al peruano Ignacio Buse (58°), quien viene de eliminar al local Thomas Faurel.