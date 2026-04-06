Alejandro Tabilo ya tiene rival para la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo

Luego de su positivo arranque en el Masters 1.000 de Montecarlo, el chileno Alejandro Tabilo (39° del ranking ATP) ya tiene rival para la segunda ronda del tradicional certamen que se lleva a cabo en Mónaco.

Se trata del checo Jiri Lehecka (13°) a quien enfrentará este miércoles en horario por confirmar.

El europeo se estrenó en el certamen este lunes con una victoria ante el estadounidense Emilio Nava por parciales de 7-6 (1), 6-7 (8) y 6-2.

El zurdo nacido en Canadá se ha enfrentado dos veces al checo y con sendas derrotas: Primero cayó en octavos de final de un M25 en 2019 y después se inclinó en la última ronda de la qualy del ATP 250 de Múnich en 2022 por 6-4 y 7-6 (3), por lo que en Montecarlo buscará su primer triunfo ante el centroeuropeo.

Consignar que Cristian Garin (109°) también avanzó a segunda ronda tras vencer este lunes al lucky loser italiano Matteo Arnaldi (107°) por 6-2 y 6-4 y desafiará el miércoles al alemán Alexander Zverev, número tres del planeta.