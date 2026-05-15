¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo en semifinales del Challenger de Valencia?

El tenista nacional Alejandro Tabilo (35° ATP) tratará de seguir sumando puntos importantes enfrentando al serbio Miomir Kecmanovic (70°) en las semifinales del Challenger 175 de Valencia, España.

El nacional jugará este sábado 16 de mayo en el tercer turno de la cancha principal; no antes de las 10:00 horas de Chile (14:00 GMT). El partido será transmitido de forma gratuita vía streaming a través de Challenger TV.

"Jano" tratará de seguir en carrera por su segundo título Challenger al hilo, luego del torneo que conquistó en Aix-en-Provence previo a su fugaz paso por el Masters 1.000 de Roma.

El camino de Tabilo en Valencia inició directamente en segunda ronda, donde venció por 6-3 y 6-1 al estadounidense Aleksandar Kovacevic (95°). Luego, dejó en el camino al serbio Dusan Lajovic (132°) con un esforzado marcador de 6-4, 5-7 y 6-4.