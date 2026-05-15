¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo en semifinales del Challenger de Valencia?
El chileno buscará su segunda final de Challenger al hilo.
El chileno buscará su segunda final de Challenger al hilo.
El tenista nacional Alejandro Tabilo (35° ATP) tratará de seguir sumando puntos importantes enfrentando al serbio Miomir Kecmanovic (70°) en las semifinales del Challenger 175 de Valencia, España.
El nacional jugará este sábado 16 de mayo en el tercer turno de la cancha principal; no antes de las 10:00 horas de Chile (14:00 GMT). El partido será transmitido de forma gratuita vía streaming a través de Challenger TV.
"Jano" tratará de seguir en carrera por su segundo título Challenger al hilo, luego del torneo que conquistó en Aix-en-Provence previo a su fugaz paso por el Masters 1.000 de Roma.
El camino de Tabilo en Valencia inició directamente en segunda ronda, donde venció por 6-3 y 6-1 al estadounidense Aleksandar Kovacevic (95°). Luego, dejó en el camino al serbio Dusan Lajovic (132°) con un esforzado marcador de 6-4, 5-7 y 6-4.