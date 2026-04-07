¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo en su desafío con Jiri Lehecka en Montecarlo?
El zurdo se verá las caras con el undécimo favorito del torneo.
El zurdo se verá las caras con el undécimo favorito del torneo.
El tenista nacional Alejandro Tabilo (39° de la ATP) desafiará al checo Jiri Lehecka (13°) en la segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo, en un duelo que ya tiene programación.
El encuentro medirá al zurdo por tercera vez con el europeo, aunque será la primera vez en el cuadro principal de un torneo ATP.
Antes se enfrentaron en la segunda ronda de la qualy de Munich, en el 2022, y en la ronda de los mejores 16 del torneo M25 de Jablonec Nad Nisou, en 2019, ambos con triunfos para el checo.
El partido está pactado para jugarse este miércoles 8 de abril a las 05:00 horas, en el primer turno del Court EA de Massy.
Podrás seguir el cotejo a través de la plataforma Disney+ Premium y en las señales de ESPN.