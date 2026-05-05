¿Cuándo y dónde ver el debut de Alejandro Tabilo en el Masters 1.000 de Roma?
El chileno vuelve a presentarse en el Foro Itálico después de su recordada semifinal en 2024.
El chileno vuelve a presentarse en el Foro Itálico después de su recordada semifinal en 2024.
Después de dos años, el tenista chileno Alejandro Tabilo (35° del ATP) retorna al Masters 1.000 de Roma, certamen al que ingresó de forma directa al cuadro principal para vivir su debut frente al español Pablo Carreño Busta (91°).
El encuentro pactado para este miércoles 6 de mayo será en el segundo turno de la cancha BNP Paribas Arena, por lo que no comenzará antes de las 07:00 horas de Chile (11:00 GMT).
Para seguir el enfrentamiento, estará la disponibilidad de la señal ESPN en conjunto a la plataforma en streaming de Disney+Premium.
Además, todos los pormenores relacionados al encuentro también los podrás estar siguiendo en Cooperativa.cl.