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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

¿Cuándo y dónde ver el debut de Alejandro Tabilo en el Masters 1.000 de Roma?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno vuelve a presentarse en el Foro Itálico después de su recordada semifinal en 2024.

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Después de dos años, el tenista chileno Alejandro Tabilo (35° del ATP) retorna al Masters 1.000 de Roma, certamen al que ingresó de forma directa al cuadro principal para vivir su debut frente al español Pablo Carreño Busta (91°).

El encuentro pactado para este miércoles 6 de mayo será en el segundo turno de la cancha BNP Paribas Arena, por lo que no comenzará antes de las 07:00 horas de Chile (11:00 GMT).

Para seguir el enfrentamiento, estará la disponibilidad de la señal ESPN en conjunto a la plataforma en streaming de Disney+Premium.

Además, todos los pormenores relacionados al encuentro también los podrás estar siguiendo en Cooperativa.cl.

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