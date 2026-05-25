¿Cuándo y dónde ver el estreno de Alejandro Tabilo en Roland Garros?

El tenista chileno Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) debutará este martes en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada y enfrentará al polaco Kamil Majchrzak (78°).

El partido está programado aproximadamente a las 05:00 horas de Chile (09:00 GMT) y se podrá seguir en la plataforma de streaming Disney+, además, tendrá cobertura en las señales de ESPN en cable.

"Jano" viene de caer en la semifinal del Challenger de Valencia ante Miomir Kecmanovic (48°).

En caso de avanzar, Alejandro Tabilo enfrentará al ganador de la llave entre el francés Thomas Faurel (378°) y el monegasco Valentin Vacherot (19°).