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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

¿Cuándo y dónde ver el estreno de Tabilo en el ATP de Chengdú?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El zurdo se verá las caras ante el experimentado francés Adrian Mannarino.

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El tenista chileno Alejandro Tabilo (32° en el ranking ATP) dio vuelta la página tras la amarga caída junto al equipo nacional en la Copa Davis y ya se encuentra en China para dar inicio a su gira por el continente asiático, teniendo como primera estación el ATP 250 de Chengdú.

En el certamen oriental, donde defiende el título conseguido la temporada pasada se medirá en octavos de final (quedó libre en primera ronda) ante el experimentado y talentoso jugador francés Adrian Mannarino (78°), quien superó su debut tras vencer al invitado local Junsheng Shang (253°) en un duelo que podrás seguir en la plataforma de Disney Plus.

El encuentro, que marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos en el circuito, fue programado para este viernes en el tercer turno de la cancha central, por lo que el nacional saltaría a la pista entre las 03:30 y 04:00 de la madrugada de nuestro país.

En caso de superar el estreno y meterse en los cuartos de final, en el horizonte de Tabilo asoma como potencial adversario el canadiense Denis Shapovalov (50°), séptimo sembrado del torneo.

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