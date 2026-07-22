Tabilo fue sorprendido por Tiago Torres en el ATP de Estoril

El tenista chileno Alejandro Tabilo quedó eliminado del Abierto de Estoril tras sufrir una sorpresiva derrota ante el portugués Tiago Torres, número 427 del ranking mundial.

El tenista chileno, ubicado en el puesto 30 de la clasificación ATP, perdió por un doble 6-4 frente al jugador local y se despidió del torneo disputado sobre arcilla en Portugal.

La caída representó una de las mayores sorpresas de la jornada, considerando las 397 posiciones de diferencia entre ambos jugadores. Torres consiguió uno de los triunfos más importantes de su carrera y avanzó a los cuartos de final.

En otro partido destacado, el argentino Román Andrés Burruchaga, número 60 del mundo, derrotó al portugués Nuno Borges por 6-1, 4-6 y 6-3, luego de haber superado en la ronda anterior al suizo Stan Wawrinka.

Burruchaga enfrentará en los cuartos de final al ganador del compromiso entre el francés Kyrian Jacquet y el belga Alexander Blockx.