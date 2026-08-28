Tabilo palpitó el US Open: "Me siento confiado y motivado"

El tenista chileno Alejandro Tabilo (28° del ATP) abordó sus sensaciones sobre su participación en el US Open, que comenzará este domingo 30 de agosto, asegurando que se siente "confiado" en sus capacidades.

"Me siento bastante bien jugando en los entrenamientos. Llegamos acá una semana adelantados para poder adaptarnos bien. Me siento confiado y motivado. Hemos tenido un buen año, ojalá terminarlo de la mejor forma en el último Grand Slam del año", señaló a CNN Chile y Clay Magazine.

Al ser consultado sobre el torneo, "Jano", quien debutará ante el alemán Yannick Hanffman (54°) declaró que: "Como todos los torneos de este año de Grand Slam, obviamente me encantaría poder llegar a la segunda semana, pero son partidos durísimos, así que hay que tomarlo con calma".

"Quiero tomarlo partido a partido, no pensar mucho, no tener tantos objetivos como en la cabeza. Solo jugar bien, confiado, tranquilo y tratar de ganar el primer partido", agregó.