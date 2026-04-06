Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Tabilo se mantuvo como el sólido número uno de Chile y Garin salió del top 100

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El zurdo nacido en Canadá seguramente seguirá escalando en medio de su participación en Montecarlo.

Tabilo se mantuvo como el sólido número uno de Chile y Garin salió del top 100
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Comenzó una nueva semana de acción en el circuito y la ATP entregó una actualización de su ranking, la cual no trajo buenas noticias para gran parte de la legión nacional, destacando la salida de Cristian Garin del selecto grupo de los 100 mejores del mundo.

Alejandro Tabilo, quien atraviesa por un sólido momento, se mantuvo sin alteraciones en el casillero 39°, consolidándose como la primera raqueta de nuestro país y el único representante nacional dentro del top 100.

La otra cara de la moneda la vivió Cristian Garin. "Gago" sufrió un sensible retroceso de nueve peldaños, lo que lo hizo caer hasta el puesto 109°. En una línea similar, Tomás Barrios descendió ocho lugares para ubicarse 123°, mientras que Nicolás Jarry bajó dos posiciones para aparecer 156° en el listado.

Por su parte, Matías Soto no pudo sostenerse y volvió a salir del top 300, situándose esta semana en la ubicación 304°.

En la parte alta de la clasificación, el español Carlos Alcaraz sigue comandando el circuito, escoltado de cerca por el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev.

Sin embargo, el trono del murciano corre peligro: esta semana, en el Masters 1000 de Montecarlo, Sinner tiene la oportunidad matemática de arrebatarle el número uno al hispano si se dan una serie de resultados en la arcilla del Principado.

El Top Ten de la ATP

  • 1. Carlos Alcaraz (ESP) 13.590 puntos (0)
  • 2. Jannik Sinner (ITA) 12.400 (0)
  • 3. Alexander Zverev (ALE) 5.205 (0)
  • 4. Novak Djokovic (SRB) 4.720 (0)
  • 5. Lorenzo Musetti (ITA) 4.265 (0)
  • 6. Alex de Miñaur (AUS) 4.095 (0)
  • 7. Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.000 (0)
  • 8. Ben Shelton (USA) 3.900 (+1)
  • 9. Taylor Fritz (USA) 3.870 (-1)
  • 10. Daniil Medvedev (RUS) 3.610 (0)

Revisa el ranking de los chilenos

  • 39° Alejandro Tabilo 1.118 (0)
  • 109° Cristian Garin 599 (-9)
  • 123° Tomás Barrios 508 (-8)
  • 156° Nicolás Jarry 391 (-2)
  • 304° Matías Soto 167 (-10)
  • 689° Daniel Núñez 48 (-15)
  • 724° Benjamín Torrealba 42 (+27)
  • 772° Nicolás Villalón 37 (-1)
  • 981° Bastián Malla 18 (+175)
  • 989° Diego Fernández 18 (-4)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada