Tabilo se mantuvo como el sólido número uno de Chile y Garin salió del top 100

Comenzó una nueva semana de acción en el circuito y la ATP entregó una actualización de su ranking, la cual no trajo buenas noticias para gran parte de la legión nacional, destacando la salida de Cristian Garin del selecto grupo de los 100 mejores del mundo.

Alejandro Tabilo, quien atraviesa por un sólido momento, se mantuvo sin alteraciones en el casillero 39°, consolidándose como la primera raqueta de nuestro país y el único representante nacional dentro del top 100.

La otra cara de la moneda la vivió Cristian Garin. "Gago" sufrió un sensible retroceso de nueve peldaños, lo que lo hizo caer hasta el puesto 109°. En una línea similar, Tomás Barrios descendió ocho lugares para ubicarse 123°, mientras que Nicolás Jarry bajó dos posiciones para aparecer 156° en el listado.

Por su parte, Matías Soto no pudo sostenerse y volvió a salir del top 300, situándose esta semana en la ubicación 304°.

En la parte alta de la clasificación, el español Carlos Alcaraz sigue comandando el circuito, escoltado de cerca por el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev.

Sin embargo, el trono del murciano corre peligro: esta semana, en el Masters 1000 de Montecarlo, Sinner tiene la oportunidad matemática de arrebatarle el número uno al hispano si se dan una serie de resultados en la arcilla del Principado.

El Top Ten de la ATP

1. Carlos Alcaraz (ESP) 13.590 puntos (0)

2. Jannik Sinner (ITA) 12.400 (0)

3. Alexander Zverev (ALE) 5.205 (0)

4. Novak Djokovic (SRB) 4.720 (0)

5. Lorenzo Musetti (ITA) 4.265 (0)

6. Alex de Miñaur (AUS) 4.095 (0)

7. Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.000 (0)

8. Ben Shelton (USA) 3.900 (+1)

9. Taylor Fritz (USA) 3.870 (-1)

10. Daniil Medvedev (RUS) 3.610 (0)

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