Tabilo y Garin conocieron a sus rivales para la primera ronda del Masters 1.000 de Roma

El Masters 1.000 de Roma ya palpita su cuadro principal y, tras el cierre de la fase clasificatoria, los representantes chilenos, Alejandro Tabilo (35°) y Cristian Garin (104°), ya conocen los nombres de sus oponentes y el camino que deberán recorrer en el Foro Itálico.

El zurdo, quien por su ranking ingresó de forma directa al cuadro, tendrá un exigente debut frente al español Pablo Carreño Busta (91°). Pese a su ranking actual producto de una larga inactividad por lesión, el hispano fue número 10 del mundo y cuenta con una vasta experiencia en el circuito.

El historial no favorece al nacional: se han enfrentado en dos ocasiones, ambas con triunfos para el europeo. El partido está programado para este viernes 8 de mayo en el segundo turno de la cancha BNP Paribas Arena, por lo que saltará a la arcilla romana cerca de las 07:00 horas de Chile.

En caso de dar la sorpresa y avanzar, la segunda raqueta nacional se verá las caras en segunda ronda con el argentino Francisco Cerúndolo (27°).

"Gago" busca ratificar su buen momento

Por su parte, Cristian Garin llega con ritmo de competencia tras superar con éxito las dos rondas de la qualy. En el sorteo del cuadro final, quedó emparejado con el argentino Juan Manuel Cerúndolo (72°).

El duelo trae buenos recuerdos recientes para el "Tanque", ya que ambos se enfrentaron hace pocas semanas en el ATP de Santiago, con una victoria trabajada para el chileno en tres sets. El encuentro de Garin quedó pactado para este sábado, con horario aún por confirmar por la organización.

Si Garin logra imponerse al menor de los hermanos Cerúndolo, su siguiente desafío será el español Alejandro Davidovich Fokina (23°).