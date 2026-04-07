Tabilo y Garin conocieron su programación para la segunda ronda del Masters de Montecarlo

Los tenistas nacionales Alejandro Tabilo (39° del ranking ATP) y Cristian Garin (109°) ya tienen programación para volver este miércoles a la acción en la segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo.

El primero en salir a escena será "Jano", quien se verá las caras con el checo Jiri Lehecka (13°) en el primer turno del Court EA de Massy, es decir, a las 05:00 horas (09:00 GMT) de nuestro país.

Si logra tomarse revancha del europeo, quien lo ha derrotado en sus únicos dos enfrentamientos, el nacido en Toronto se cruzará en octavos de final con el kazajo Alexander Bublik (11°).

Por su parte, "Gago" dirá presente en la cancha principal del torneo monegasco en segundo turno, alrededor de las 06:30 horas (10:30 GMT), para desafiar al alemán Alexander Zverev (3°), a quien ha vencido en dos de sus tres partidos.

En caso de dar la sorpresa y dejar en el camino al germano, el ariqueño tendrá como oponente al que resulte victorioso del duelo entre el ruso Andrey Rublev (15°) y el belga Zizou Bergs (47°), protagonista de una bullada polémica con el chileno por Copa Davis.