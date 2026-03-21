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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

[VIDEO] El espectacular punto con el que Tabilo cimentó su triunfazo sobre Rublev

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El zurdo definió con tremenda categoría para abrochar su victoria.

[VIDEO] El espectacular punto con el que Tabilo cimentó su triunfazo sobre Rublev
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El tenista chileno Alejandro Tabilo consiguió este sábado un excelente triunfo al eliminar al ruso Andrey Rublev en la segunda ronda del Miami Open.

El deportista nacional se impuso por parciales de 6-7(5), 6-2 y 6-4, consolidando su victoria con una jugada de alto nivel técnico que despertó los elogios de los especialistas.

La acción más destacada ocurrió en el tercer parcial, cuando el marcador se encontraba 5-4 y 15-15 con el servicio a favor del nacido en Toronto. Mientras buscaba cerrar el compromiso en Estados Unidos, Alejandro Tabilo ejecutó un potente tiro ganadorque dejó sin opciones de respuesta al decimoquinto preclasificado del torneo.

La cuenta oficial de Tennis TV resaltó el registro audiovisual de la jugada, calificándola como el momento en que se cimentó el paso del chileno a la siguiente fase. Alejandro Tabilo continúa ratificando su buen presente en el circuito profesional, sumando puntos valiosos en el ranking ATP tras batir a una de las potencias del tenis de Europa en cemento.

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