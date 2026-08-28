Aryna Sabalenka: "Que vuelva a mi mejor nivel es solo cuestión de tiempo"

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka (1° del WTA), aseguró en la previa del inicio de la categoría individual del US Open que es cuestión de tiempo que recupere el nivel que mostró en el tramo final de la temporada pasada y al inicio de la actual, cuando dominó el circuito.

"Estoy trabajando en la parte mental de mi juego. Intenté reiniciar mi cabeza para volver más fuerte, así que esto solo me hará más fuerte. Que vuelva a mi mejor nivel es solo cuestión de tiempo", dijo en una rueda de prensa desde Nueva York.

Sabalenka busca su tercer título consecutivo del certamen estadounidense tras conquistar las dos últimas ediciones en las que cedió únicamente un set cada año.

De conseguirlo, se uniría a Serena Williams y Chrissie Evert como las únicas tres tenistas en ganar tres veces seguidas este torneo.

"Son las más grandes, son leyendas. Crecí admirándolas y me encantaba la forma en que dominaban el circuito. Así que si fuera capaz de poner mi nombre, aunque sea un poco, al lado del suyo, significaría muchísimo para mí", dijo Sabalenka.

Sin embargo, la bielorrusa llega al torneo en su peor momento de la temporada en cuanto a resultados, sin haber alzado ningún trofeo desde su victoria en el WTA 1.000 de Miami en marzo.

Sabalenka viene de caer en octavos de Cincinnati y Toronto en la gira de cancha dura y no ha ganado ninguno de los tres "Grand Slams" de este año tras caer en la final de Australia, en cuartos de Roland Garros y en octavos de Wimbledon.

Además, un mal resultado en Nueva York le da la posibilidad a la kazaja Elena Rybakina (2° del WTA) de arrebatarle el primer puesto del ranking.

A su vez, Sabalenka disputó durante esta semana el dobles mixto junto al serbio Novak Djokovic, pero fueron eliminados en primera ronda.