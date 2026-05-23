Atento Garin: Learner Tien conquistó Ginebra y llegará encendido al cruce por Roland Garros

El estadounidense Learner Tien (4° del ATP) remontó al argentino Mariano Navone (42°), venciendo por parciales de 3-6, 6-3 y 7-5 y logró en Ginebra el segundo título de su carrera antes de medirse al chileno Cristián Garín (116°) en Roland Garros.

Pese a arrancar con algunas dificultades, el norteamericano de 20 años logró recuperarse tras ceder la primera manga. De ahí en adelante se volvió a meter con tres quiebres en el segundo episodio para forzar la definición.

En el tercer capítulo tanto Tien como Navone estuvieron a la par, sin sacarse diferencias hasta el 5-5 cuando el estadounidense dio pasó al frente y consiguió superar el saque de su oponente para el 7-5.

Con esto, el rival de Garín se convirtió en el campeón más joven desde que el suizo Marc Rosset ganase a los 18 años la edición de 1989 y también en el representante de su país más precoz desde su entrernador, Michael Chang, que conquistó Roland Garros a los 17 años.

A falta de confirmar cancha y horario, el nacional se verá las caras con Tien el lunes 25 de mayo.