Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.3°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | ATP Cup

De Miñaur y Majchrzak definirán al nuevo monarca en el ATP de Hertogenbosch

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El oceánico despachó al francés Adrian Mannarino y el polaco dio la sorpresa ante el ruso Daniil Medvedev.

De Miñaur y Majchrzak definirán al nuevo monarca en el ATP de Hertogenbosch
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El ATP 250 de Hertogenbosch tendrá una definición inédita este domingo después de que el australiano Alex de Miñaur (7° del ATP) y el polaco Kamil Majchrzak (78°) sellaran su clasificación a la final del certamen neerlandés.

En el primer turno, el oceánico superó al francés Adrian Mannarino (45°) por parciales de 6-4 y 6-0. Pese a comenzar con un quiebre de desventaja y verse 2-4 abajo en la primera manga, el vigente monarca  encadenó diez juegos consecutivos para cerrar el partido en apenas una hora.

Por su parte, Majchrzak dio la gran sorpresa tras eliminar al ruso Daniil Medvedev (8°) por 7-6(4) y 6-1. A sus 30 años, el polaco alcanzó la primera final de su carrera en el circuito tras aprovechar el desgaste físico de su rival.

Con la final programada para las 08:30 horas de Chile (12:30 GMT), De Miñaur irá por el trofeo que lo convierta el primer tenista, desde el neerlandés Richard Krajicek en 1997, en conquistar los títulos de Róterdam y Hertogenbosch en una misma temporada.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada