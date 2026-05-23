Ignacio Buse venció a Tommy Paul y conquistó un histórico título en el ATP de Hamburgo

Ignacio Buse (57° del ATP) escribió una página histórica para el deporte de su país al conquistar el ATP 500 de Hamburgo tras derrotar al estadounidense Tommy Paul (26°) por 7-6 (6), 4-6 y 6-3, logrando su primer título ATP y cortando una sequía para Perú desde que Luis Horna se coronara en Viña del Mar en 2007.

El partido tuvo un inicio de alta paridad y el primer set se definió en un tie break tras dos quiebres por lado, con el limeño cerrando a su favor tras 70 minutos. Acto seguido, el oriundo de Nueva Jersey respondió en el segundo con dos rupturas inmediatas y cerró 6-4, forzando el set decisivo.

En el tercero, Buse golpeó primero con el quiebre para el 2-0 y no soltó la ventaja hasta que el norteamericano no logró recuperar el servicio para ponerse 2-3, lo que le permitió al peruano confirmar el título con un 6-3 definitivo.

El campeón, que partió desde la qualy, tumbó en el camino al italiano Flavio Cobolli (12°), al checo Jakub Mensik (28°), al francés Ugo Humbert (34°) y al estadounidense Aleksandar Kovacevic (94°).

Con este título, Buse quedará rankeado 31° del mundo y pasa a ser el segundo mejor tenista de la historia de su país, solo superado por Pablo Arraya (29°) y Jaime Yzaga (18°) en el escalafón histórico peruano.