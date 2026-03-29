Jannik Sinner conquistó el Masters 1.000 de Miami y completó un histórico "Sunshine Double"

El tenista italiano Jannik Sinner (2° del ATP) alcanzó la gloria en el Masters 1.000 de Miami tras derrotar al checo Jiri Lehecka (22°) por parciales de 6-4 y 6-4.

Con esta victoria, el nacido en San Cándido logró el ansiado "Sunshine Double", hito que consiste en ganar los torneos de Indian Wells y Miami de forma consecutiva, algo que no ocurría en la categoría masculina desde que el suizo Roger Federer lo logró en 2017.

No obstante, La hazaña de Sinner cobra aún más valor al considerar que se convirtió en el primer jugador en hacerlo sin ceder un solo set en el camino. Incluso igualó a Novak Djokovic y Rafael Nadal con 34 sets ganados al hilo en lo que va de temporada.

No todo fue alegría luego de que el encuentro fuese interrumpido casi una hora y media por la lluvia. Pese a esto, el italiano fue implacable ante un rival que se estrenó en esta instancia.

Con este trofeo, el número dos del mundo sumó el séptimo Masters 1.000 de su carrera y el segundo en el Miami Open tras su éxito en 2024.