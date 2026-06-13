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Tópicos: Deportes | Tenis | ATP Cup

Taylor Fritz y Ben Shelton se citaron en una final estadounidense en el ATP de Stuttgart

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El vigente campeón superó con solvencia al kazajo Alexander Bublik.

En tanto, el número cinco del mundo animó un ajustado cruce con el checo Jiri Lehecka.

Taylor Fritz y Ben Shelton se citaron en una final estadounidense en el ATP de Stuttgart
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El ATP 250 de Stuttgart tendrá una definición con sello norteamericano después de que los estadounidenses Taylor Fritz (9° del ATP) y Ben Shelton (5°) avanzaran a la final del torneo alemán sobre césped.

En el primer turno, el campeón defensor venció al kazajo Alexander Bublik (11°) por un sólido doble 6-4. Después de restarse de la temporada en arcilla por una tendinitis en su rodilla derecha, sumó su primer triunfo ante un Top 20 en 2026.

Por su parte, Shelton tuvo una jornada maratónica ante el checo Jiri Lehecka (12°), imponiéndose por parciales de 6-7(4), 7-6(14) y 7-6(6). Salvando dos puntos de partido en el tie-break de la segunda manga, el oriundo de Atlanta se lo quedó por 16-14 y acumuló casi tres horas de juego.

La gran final de este domingo en Stuttgart garantiza el primer título del año para uno de los dos contendientes. El partido se jugará a partir de las 08:00 horas de Chile (12:00 GMT).

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