Alcaraz renunció a Queen's y Wimbledon por lesión en la muñeca

El tenista español Carlos Alcaraz anunció que será baja en Queen's y Wimbledon debido a la lesión en la muñeca derecha que arrastra desde el Conde de Godó, dolencia que ya lo obligó a renunciar a Madrid, Roma y Roland Garros.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen's y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible", señaló Alcaraz en sus redes sociales.

El murciano no podrá defender el título conseguido en Queen's ni la final alcanzada en Wimbledon 2025, donde perdió ante Jannik Sinner, quien además le arrebató el número uno del mundo.

Con esta nueva ausencia, Alcaraz dejará escapar otros 1.800 puntos y ahora apunta a volver en la gira de cemento norteamericana, con los Masters 1.000 de Canadá y Cincinnati antes del Abierto de Estados Unidos.