Carlos Alcaraz se bajó del Masters 1.000 de Madrid por lesión en la muñeca

El tenista español Carlos Alcaraz anunció este viernes su baja del Mutua Madrid Open, torneo Masters 1.000 de Madrid que comienza el lunes en la Caja Mágica, tras no recuperarse de una lesión en la muñeca derecha.

El número dos del mundo se retiró hace dos días del Conde de Godó, disputado en Barcelona, luego de resentirse físicamente en su debut ante el finés Otto Virtanen. Aunque en un principio no consideró grave la dolencia, posteriormente confirmó que se trataba de "una lesión un poquito más seria" de lo esperado.

A través de su cuenta de X, Alcaraz lamentó su ausencia: "Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto".

El español no compite en la capital por segunda edición consecutiva. En 2025 quedó fuera por molestias en el isquiotibial izquierdo y una lesión en el aductor derecho; esta vez la dolencia en la muñeca le impidió llegar en condiciones.

La baja de Carlos Alcaraz se suma a la del tenista serbio Novak Djokovic, quien también renunció este viernes al certamen madrileño por problemas en el hombro derecho. En tanto, el italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo, aún no confirma si participará.

El Mutua Madrid Open se disputa entre el 20 de abril y el 3 de mayo de 2026 en cuadros masculino y femenino, con el noruego Casper Ruud y la bielorrusa Aryna Sabalenka como campeones defensores.