Carlos Alcaraz se retiró del Conde de Godó por lesión en la muñeca derecha

Carlos Alcaraz anunció este miércoles su retiro del ATP de Barcelona, Trofeo Conde de Godó, luego de resentirse de una lesión en la muñeca derecha que incluso obligó a la asistencia del fisioterapeuta durante su partido debut ante el finlandés Otto Virtanen.

El número dos del mundo comunicó la noticia en una breve comparecencia desde la sala de prensa y confirmó que no podrá continuar compitiendo en el torneo. La dolencia física se había manifestado el día anterior, cuando necesitó atención médica en pleno encuentro de primera ronda.

"Es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez para comunicar que no voy a poder seguir en el torneo", expresó el tenista español al momento de oficializar su baja del campeonato. Posteriormente, explicó que el dolor en la muñeca fue aumentando con el paso de los minutos hasta transformarse en un problema más serio de lo esperado.

La salida de Alcaraz representa un duro golpe para el certamen barcelonés, que pierde a su principal figura apenas un día después de su estreno. También frena la opción inmediata del murciano de pelear por recuperar el número uno del ranking en esta semana de competencia.