Carlos Alcaraz volvió tras 139 días y debutó con triunfo en el US Open

El tenista español Carlos Alcaraz regresó este lunes a la competencia individual después de 139 días de ausencia por una lesión en la muñeca y lo hizo con un sólido triunfo ante el ruso Roman Safiullin en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

El español, actual campeón del torneo, se impuso por 6-4, 6-4 y 6-4 en 2h21' sobre el número 99 del ranking mundial en la pista "Arthur Ashe".

Alcaraz había tenido una primera aproximación a la competencia la semana pasada, cuando disputó el dobles mixto junto a Serena Williams, pero el choque ante Safiullin significó su regreso oficial al máximo nivel en individuales.

Alcaraz, dos veces campeón del US Open y ganador de siete títulos de Grand Slam, busca defender con éxito su corona en Nueva York, algo que ningún tenista masculino consigue desde Roger Federer, quien encadenó cinco títulos entre 2004 y 2008.

Su próximo rival será el portugués Jaime Faria, número 72 del mundo, quien derrotó al estadounidense Jenson Brooksby por 6-3, 7-6(4), 4-6, 1-6 y 6-2.