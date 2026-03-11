Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Challengers

Cristian Garin se despidió del Challenger de Punta Cana en la primera ronda

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno corrió la misma suerte que Nicolás Jarry y Tomás Barrios.

Cristian Garin se despidió del Challenger de Punta Cana en la primera ronda
El chileno Cristian Garin, 90° en el ranking ATP, no pudo haber valer su condición de séptimo favorito y se despidió del Challenger de Punta Cana en la primera ronda, tras perder ante el checo Dalibor Svrcina (109°).

"Gago" intentó la remontada en el segundo parcial, pero fue frenado por el europeo, quien se impuso con un doble 6-4 en una hora y 39 minutos de juego.

Con la derrota, el tenista ariqueño firmó su sexta caída en siete encuentros en la presente temporada.

De esta manera, el torneo en República Dominicana quedó sin chilenos, ya que también perdieron en primera ronda Tomás Barrios (115°) y Nicolás Jarry (154°).

