Genaro Olivieri venció a Henrique Rocha y se coronó en el Challenger de Santiago

El argentino Genaro Alberto Olivieri (226° del ranking ATP) venció al portugués Henrique Rocha (169°) y se quedó con el título del Challenger de Santiago, que se disputó este domingo en el Club Manquehue, Vitacura.

Tras 1 hora y 52 minutos de juego, el argentino se impuso ante el brasileño por parciales de 6-4 y 6-4, cerrando el encuentro en dos sets.

Olivieri volvió a ser campeón de un Challenger tras sus títulos en Santo Domingo y Montevideo, ambos logrados en 2023.