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Tópicos: Deportes | Tenis | Challengers

Genaro Olivieri venció a Henrique Rocha y se coronó en el Challenger de Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino derrotó al brasileño en el Club Manquehue.

Genaro Olivieri venció a Henrique Rocha y se coronó en el Challenger de Santiago
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El argentino Genaro Alberto Olivieri (226° del ranking ATP) venció al portugués Henrique Rocha (169°) y se quedó con el título del Challenger de Santiago, que se disputó este domingo en el Club Manquehue, Vitacura.

Tras 1 hora y 52 minutos de juego, el argentino se impuso ante el brasileño por parciales de 6-4 y 6-4, cerrando el encuentro en dos sets.

Olivieri volvió a ser campeón de un Challenger tras sus títulos en Santo Domingo y Montevideo, ambos logrados en 2023.

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