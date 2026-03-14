Henrique Rocha y Genaro Olivieri jugarán la final del Challenger de Santiago

El portugués Henrique Rocha (169° del ranking ATP) y el argentino Genaro Alberto Olivieri (226°) jugarán la final del Challenger de Santiago, tras ganar sus respectivos duelos en semifinales este sábado en el Club Manquehue.

Rocha venció al brasileño Pedro Boscardin Dias (258°) por 6-1 y 6-2; mientras que Olivieri derrotó al también brasileño Thiago Monteiro (232°) por 3-6, 6-4 y 7-5.

La final del certamen se disputará este domingo 15 de marzo a las 16:00 horas (19:00 GMT), en el Club Manquehue ubicado en Vitacura.