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Tópicos: Deportes | Tenis | Challengers

Henrique Rocha y Genaro Olivieri jugarán la final del Challenger de Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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El portugués Henrique Rocha (169° del ranking ATP) y el argentino Genaro Alberto Olivieri (226°) jugarán la final del Challenger de Santiago, tras ganar sus respectivos duelos en semifinales este sábado en el Club Manquehue.

Rocha venció al brasileño Pedro Boscardin Dias (258°) por 6-1 y 6-2; mientras que Olivieri derrotó al también brasileño Thiago Monteiro (232°) por 3-6, 6-4 y 7-5.

La final del certamen se disputará este domingo 15 de marzo a las 16:00 horas (19:00 GMT), en el Club Manquehue ubicado en Vitacura.

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