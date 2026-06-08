Barrios tuvo debut y despedida en Challenger de Bratislava

Tras su eliminación en las clasificaciones de Roland Garros, el tenisa chileno Tomás Barrios (135° del ranking ATP) volvió a la acción en el Challenger de Bratislava, en el que tuvo su debut y despedida tras caer en primera ronda frente al invitado australiano Thanasi Kokkinakis (567°) por 6-4 y 6-4, en un cotejo que duró una hora y 52 minutos.

El oceánico, ex 65° del mundo, viene reapareciendo en el circuito tras superar una dura lesión de hombro, que lo tuvo alejado de las canchas, disputando en Eslovaquia tan solo su cuarto torneo del año.

Por otro lado, el chillanejo sumó otra temprana eliminación de un certamen y ahora tendrá que viajar a Inglaterra para disputar el Challenger 125 de Nottingham, dando comienzo a la gira por césped del deporte blanco con miras a Wimbledon, donde disputará la qualy junto a sus compatriotas Cristian Garin (113°) y Nicolás Jarry (189°).