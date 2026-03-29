Barrios y Soto tienen rivales para una nueva semana de torneos Challenger

Los tenistas nacionales Tomás Barrios (119° del ranking ATP) y Matías Soto (323°), ya tienen rivales para debutar la semana entrante en los torneos Challenger de Sao Leopoldo y San Luis Potosí, respectivamente.

"Tomi" viene de alcanzar los cuartos de final en Sao Paulo donde cayó ante el boliviano Hugo Dellien (159°) y ahora fue emparejado con el hermano del altiplánico, Murkel Dellien (298°), para su estreno en el certamen brasileño.

Una eventual victoria le permitiría al chillanejo, primer sembrado de la competición, medirse en segunda fase con el vencedor del cruce entre el local Joao Eduardo Schiessl (467°) y un jugador proveniente de la qualy.

Por su parte, "Mati" hizo historia este sábado en Bucaramanga y conquistó su primer título individual de la categoría Challenger, además de alzarse como monarca en dobles por duodécima ocasión en su carrera.

El copiapino arrancará las acciones en tierras mexicanas ante el esloveno Bor Artnak (484°) y en caso de ganar, enfrentará a quien resulte victorioso del choque entre el estadounidense Stefan Kozlov (265°) y el local Alan Magadan (818°).