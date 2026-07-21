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Tópicos: Deportes | Tenis | Chilenos

Tomás Barrios sufrió otra dura derrota y sigue en racha negativa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno sumó su tercera eliminación seguida en primera ronda.

Tomás Barrios sufrió otra dura derrota y sigue en racha negativa
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El tenista chileno Tomás Barrios (139° de la ATP) sigue en una racha negativa al sumar este martes su cuarta derrota seguida luego de caer en la primera ronda del Challenger de Zug, en Suiza, ante el local Dylan Dietrich (556°).

El chillanejo fue incapaz de plasmar en cancha su mayor experiencia y la gran diferencia en el ranking para terminar cayendo por 6-4, 4-6 y 6-1 en dos horas y dos minutos.

Esta caída se suma a las sufridas en la tercera y última ronda de la qualy de Wimbledon, y a las sufridas en su estreno en los Challenger de Iasi (Rumania) y Bunschoten (Países Bajos).

Pese a la caída, Barrios está ganando un puesto en el Ranking Live ubicándose en el puesto 138°.

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