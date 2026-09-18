Chile quiere dar el primer golpe ante España en serie crucial de la Copa Davis

El equipo chileno de Copa Davis afronta este sábado 19 de septiembre, desde las 13:00 horas (16:00 GMT) y en plenas Fiestas Patrias, la primera jornada de una crucial serie contra España en el Court Central "Anita Lizana" del Estadio Nacional, con el sueño de alcanzar la clasificación a las Finales que se jugarán en Bologna.

El conjunto capitaneado por Nicolás Massú, que enfrentará al segundo equipo más fuerte del torneo, afrontará la segunda ronda de las Qualifiers con Alejandro Tabilo (28°), Cristian Garin (133°), Tomás Barrios (139°) y Matías Soto (237°).

La gran ausencia es Nicolás Jarry (857°), quien ha estado inactivo debido a una lamentable lesión en el codo.

Tabilo, como primera raqueta de Chile, será el encargado de abrir la serie, contra el segundo singllista de España, Daniel Mérida (31°), a partir de las 13:00 horas.

Posterior a ese partido, de inmediato saltará a la cancha Cristián Garin, para enfrentar a la figura de los españoles, el joven Rafael Jódar (14°), de 19 años.

Esta serie será la tercera en el historial de ambos equipos. Las dos anteriores fueron triunfos para los españoles: Un 3-2 en 1928 y un 5-0 en 1965.

En la actualidad, España afronta como favorito el desafío, como el segundo equipo con mejor ranking en la Copa Davis, sólo por detrás de Italia.

Pese a su condición de potencia, el equipo capitaneado por David Ferrer viajó a Chile sin su principal figura, Carlos Alcaraz. Según Ferrer, el número tres del mundo quedó fuera por su reciente participación en el US Open.

Debido a su ausencia, Jódar tendrá la responsabilidad como líder del equipo español.

Los partidos de Tabilo-Mérida y Garin-Jódar serán los únicos que se disputarán este sábado; la serie continuará el domingo desde el mediodía, con el partido de dobles y los otros dos singles, en caso de ser necesarios.

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