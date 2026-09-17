Cristian Garin y la serie contra España: Estoy seguro que vamos a competir de igual a igual

Cristian Garin, 133° del ranking ATP, palpitó la serie contra España en la Copa Davis y manifestó la confianza del equipo, asegurando que van a competir "de igual a igual" contra los pupilos de David Ferrer.

"En lo físico, he mejorado mucho en la última semana, he hecho mucho esfuerzo para llegar en un estado competitivo. Era un objetivo estar en esta serie, es la más importante que me ha tocado jugar, ante un equipo con tantas promesas. Me hacía mucha ilusión jugarla, vamos con todo. Estoy seguro que vamos a competir de igual a igual", expresó el ariqueño.

Sobre su rival en el debut, el joven Rafael Jódar (14° del mundo), el nortino no se dejó intimidar por la actualidad del hispano y afirmó que "la Copa Davis es una competencia bastante distinta al circuito, pero prefiero enfocarme en mí".

En esa misma línea, el "Tanque" sostuvo en que "he visto muchos de sus partidos, me gusta verlo jugar, con mucho potencial, pero me enfoco en mí y me gusta enfrentar a los mejores. No ha sido mi mejor año en lo físico, pero llego mejor de lo que esperaba. Son los partidos que me gusta jugar. El apoyo de la gente va a ser fundamental".

El duelo de Garin y Jódar, en el Court "Anita Lizana" del Estadio Nacional, será en el segundo turno del sábado, después del partido de Alejandro Tabilo (28°) y Daniel Mérida (41°), que arrancará a las 13:00 horas (16:00 GMT).