¿Cuándo y dónde ver la segunda jornada de la serie entre Chile y España en Copa Davis?

El equipo chileno de Copa Davis, capitaneado por Nicolás Massú, enfrentará este domingo a España en el Court "Anita Lizana" del Estadio Nacional, en la segunda jornada de la serie de las Qualifiers a las Finales de Bologna.

La acción arrancará este domingo 20 de septiembre a las 12:00 horas (15:00 GMT) con el partido de dobles, y continuará con dos singles en caso de ser necesario.

La transmisión será exclusiva a través del canal DSports en DirecTV, mientras que en streaming se podrá ver en las plataformas DGO y Paramount+.

El conjunto chileno tuvo un amargo inicio, ya que Alejandro Tabilo (28° en el ranking ATP) y Cristian Garin (133°) perdieron los dos primeros puntos, tras caer ante Daniel Mérida (41°) y Rafael Jódar (14°), respectivamente.

La responsabilidad este domingo para seguir con vida estará en las manos de Tabilo y Tomás Barrios, quienes jugarán el partido de dobles ante Jaume Munar y Pedro Martínez, a las 12:00 horas.

Si los chilenos ganan, Tabilo tendrá que saltar de nuevo a la cancha, para enfrentar a Rafael Jódar; y en caso de llegar al partido definitivo, será Cristian Garin el encargado de medirse ante Daniel Mérida.

El ganador de esta serie tendrá un puesto en las Finales de la Copa Davis que se disputarán en Bologna.

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