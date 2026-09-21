David Ferrer analizó el 4-0 de España sobre Chile: "Nos lo pusieron difícil, el marcador fue engañoso"

Pese a la contundente victoria por 4-0 que España le propinó a Chile en el Court Central del Estadio Nacional, el capitán del elenco ibérico, David Ferrer, puso la pelota al piso y aseguró que la serie fue mucho más disputada de lo que reflejan los números finales.

El combinado europeo se presentó en Santiago con dos singlistas debutantes en el certamen, factor que no impidió un dominio total en los cruces. Sin embargo, el extenista valoró la exigencia impuesta por los locales: "Chile nos lo puso difícil. En el dobles tuvimos la suerte de que Pedro (Martínez) y Jaume (Munar) jugaron a un gran nivel en los momentos importantes y se llevaron los puntos decisivos", analizó.

En ese sentido, el otrora finalista de Roland Garros fue enfático al desmenuzar el trámite del duelo de duplas, donde sus pupilos llegaron a tener una ventaja aplastante antes de sellar el punto definitivo ante Alejandro Tabilo y Tomás Barrios.

"El marcador llegó a estar 6-0 y 5-0, pero era un resultado algo engañoso. Tanto Alejandro como Barrios son grandes jugadores y ese marcador no reflejaba lo que podía suceder en el partido", remarcó el exnúmero tres del planeta.

Finalmente, Ferrer cerró su balance destacando el espíritu deportivo que primó durante todo el fin de semana en el recinto de Ñuñoa: "Han animado a su equipo, como es lógico, pero siempre han respetado a nuestros jugadores y a todo el equipo español. Muchas gracias por las facilidades que nos han dado, independientemente del resultado. Al final, esto es deporte", sentenció.