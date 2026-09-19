República Checa, Austria y Corea del Sur avanzaron a las Finales de la Copa Davis
Los tres equipos aseguraron su clasificaciones en los Qualifiers, tras superar sus respectivas series.
Los tres equipos aseguraron su clasificaciones en los Qualifiers, tras superar sus respectivas series.
República Checa, Austria y Corea del Sur avanzaron a las Finales de la Copa Davis que se disputarán en Bologna, Italia, tras superar sus respectivas series este fin de semana.
República Checa logró el triunfo más valioso, al eliminar a Estados Unidos por 3-2 en la serie que se disputó en Praga.
El viernes había quedado 1-1 la serie y el conjunto americano tomó la ventaja este sábado en el dobles, con Christian Harrison y Austin Krajicek venciendo por 7-5, 3-6 y 7-6(8) a Adam Pavlasek y Patrik Rikl.
Sin embargo, Jakub Mensik superó a Ben Shelton por 5-7, 6-4 y 6-3, y Jiri Lehecka selló la victoria con un 6-3 y 7-5 sobre Learner Tien.
Austria, por su parte, eliminó a Bélgica con marcador 3-1 en Viena. Lucas Miedler y Neil Oberleitner se impusieron a Sander Gille y Joran Vliegan por 7-6(5) y 7-5 en el dobles y después Jurij Rodionov consiguió la clasificación tras batir a Zizou Bergs por 7-6(6) y 6-3.
Por último, Corea del Sur se convirtió en el primer equipo asiático de la historia en alcanzar el pase a la fase final tras imponerse con claridad a la India.
Los surcoreanos habían ganado los dos primeros partidos de la serie, pero India estiró la definición tras ganar el dobles con N Sriram Balaji y Dhakshineswar Suresh ante Jisung Nam y Ulsung Park por 6-3, 3-6 y 6-3.
Soonwoo Kwon amarró el éxito coreano al ganar a Sumit Nagal por 6-1 y 6-2.
Este domingo, se completarán las series de Chile-España, Alemania-Croacia y Gran Bretaña-Ecuador.