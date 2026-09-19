República Checa, Austria y Corea del Sur avanzaron a las Finales de la Copa Davis que se disputarán en Bologna, Italia, tras superar sus respectivas series este fin de semana.

República Checa logró el triunfo más valioso, al eliminar a Estados Unidos por 3-2 en la serie que se disputó en Praga.

El viernes había quedado 1-1 la serie y el conjunto americano tomó la ventaja este sábado en el dobles, con Christian Harrison y Austin Krajicek venciendo por 7-5, 3-6 y 7-6(8) a Adam Pavlasek y Patrik Rikl.

Sin embargo, Jakub Mensik superó a Ben Shelton por 5-7, 6-4 y 6-3, y Jiri Lehecka selló la victoria con un 6-3 y 7-5 sobre Learner Tien.

Austria, por su parte, eliminó a Bélgica con marcador 3-1 en Viena. Lucas Miedler y Neil Oberleitner se impusieron a Sander Gille y Joran Vliegan por 7-6(5) y 7-5 en el dobles y después Jurij Rodionov consiguió la clasificación tras batir a Zizou Bergs por 7-6(6) y 6-3.

Por último, Corea del Sur se convirtió en el primer equipo asiático de la historia en alcanzar el pase a la fase final tras imponerse con claridad a la India.

Los surcoreanos habían ganado los dos primeros partidos de la serie, pero India estiró la definición tras ganar el dobles con N Sriram Balaji y Dhakshineswar Suresh ante Jisung Nam y Ulsung Park por 6-3, 3-6 y 6-3.

Soonwoo Kwon amarró el éxito coreano al ganar a Sumit Nagal por 6-1 y 6-2.

Este domingo, se completarán las series de Chile-España, Alemania-Croacia y Gran Bretaña-Ecuador.