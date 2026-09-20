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Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

Soto cayó ante Landaluce y no hubo punto de honor frente a España en Copa Davis

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los nacionales quedaron con canasta vacía en el Parque Estadio Nacional, con cuatro derrotas.

Soto cayó ante Landaluce y no hubo punto de honor frente a España en Copa Davis
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El doloroso enfrentamiento de Chile ante España por la segunda fase de las Qualifiers de Copa Davis terminó con el global 4-0 en contra, tras la derrota de Matías Soto que cerró una serie previamente sentenciada en el dobles.

Ambos equipos decidieron jugar el cuarto punto para dar rodaje a los tenistas que no habían tenido acción previa. Martín Landaluce se llevó el partido por un sólido 6-2 y 6-3 en una hora y cinco minutos.

Pese a que todo estaba decidido, una buena cantidad de público se quedó en el Court Central "Anita Lizana" para apoyar a Soto. Lamentablemente, la firmeza española que marcó la serie se mantuvo en el último duelo.

De esta manera, Chile quedó con marcador en blanco en su primera derrota como local bajo la capitanía de Nicolás Massú y deberá reenfocarse en la primera ronda clasificatoria de la edición 2027, en febrero.

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