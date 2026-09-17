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Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

Tabilo abrirá la serie de Copa Davis entre Chile y España con duelo ante Mérida

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El número uno nacional enfrentará este sábado a Daniel Mérida en el primer punto de la llave que se disputará en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Tabilo abrirá la serie de Copa Davis entre Chile y España con duelo ante Mérida
 Archivo ATON
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Todo quedó definido para la serie de Copa Davis que Chile y España disputarán este sábado y domingo en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, luego del sorteo realizado este jueves para establecer el orden de los partidos.

Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) será el encargado de abrir la serie frente al segundo singlista español, Daniel Mérida (41°), en un duelo programado para las 13:00 horas del sábado.

Posteriormente, Cristian Garin (133°) enfrentará a Rafael Jódar (14°), quien fue ratificado por el capitán David Ferrer pese a las molestias físicas que presentó durante la semana.

La jornada del domingo comenzará a las 12:00 horas con el dobles, donde Tabilo y Tomás Barrios fueron designados para medirse ante Pedro Martínez y Jaume Munar. De todas formas, Nicolás Massú podrá modificar la dupla hasta una hora antes del encuentro.

En caso de ser necesarios los últimos dos puntos de la serie, Tabilo enfrentará a Jódar y Garin cerrará la llave ante Mérida.

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