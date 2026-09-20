Tabilo tras la Copa Davis ante España: Nunca pensé que iba a ser algo así

El tenista nacional Alejandro Tabilo evidenció su tristeza luego de la derrota en dobles que sentenció la derrota de Chile ante España en la Copa Davis, con una mirada hacia el trabajo y mejora luego de la serie a la postre acabó 4-0 para los europeos.

"Estaba con mucha esperanza para hoy. Todos nos despertamos con muchas ganas de hacer algo grande. No me esperé como iban a salir ellos de sólidos. Jugaron a un gran nivel, algo que nosotros no pudimos demostrar", dijo en la conferencia de prensa.

"Dolió mucho la derrota de ayer (en singles ante Daniel Mérida). Es parte de, nos pasa todas las semanas tener que perder y dar vuelta la página. Estaba listo para lo que iba a ser hoy, pero nunca pensé que el partido iba a ser algo así", añadió.

"Muy triste. Obviamente quería aportar muchísimo más para el equipo. Era una serie en la que tenía mucha ilusión desde hace muchos meses. A veces salen las cosas así. Hay que seguir luchando. Vamos a tener otra oportunidad, y ojalá ahí hacer una mejor actuación", prosiguió.

La primera raqueta nacional reiteró que el foco debe estar en "cómo mejorar para la próxima vez", trabajando "en lo mental, lo físico, lo tenístico".

"Es muy duro perder por primera vez de local, pero también (España) fue un equipo muy duro. Sabíamos que iba a ser una serie muy difícil. Había esperanza, pero son los exfinalistas de la Copa Davis", sumó Tabilo.

"Con el equipo siempre tenemos la esperanza de que la próxima serie va a ser mejor. A seguir luchando y ojalá a la próxima lleguemos mucho mejor", complementó, señalando de cara la Copa Davis 2027 que "queda mucho tiempo para febrero y ver cómo preparamos eso".