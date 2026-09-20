Tomás Barrios tras la derrota con España: Una pena jugar a este nivel, sobre todo por la gente

El chileno Tomás Barrios tuvo una dura autocrítica tras la dolorosa caída en el dobles ante Jaume Munar y Pedro Martínez, y señaló que Chile no estuvo al nivel en la serie ante España, y lamentó ese rendimiento ante el público local en el Court Central del Estadio Nacional.

"Voy a hablar de lo que fue ahora. Triste. No estuve al nivel. Una pena jugar a este nivel, con este marcador, sobre todo por la gente, por cómo nos apoyaba", lanzó Barrios en la rueda de prensa.

"No estuvimos al nivel y es difícil jugar así en tu casa", remarcó el chillanejo.

En la misma línea, Barrios precisó que "lo más complicado era ver cómo la gente nos estaba apoyando en todo momento. Nosotros claramente no estábamos rindiendo ni compitiendo a la altura".

"No digo que tuvimos nuestras chances, pero sí empezamos a jugar mejor y ganar games. No se nos terminó dando, pero lo mejor fue la gente que apoyó en todo momento", sentenció.