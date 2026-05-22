Ya hay fecha para la venta de entradas de la serie de Copa Davis entre Chile y España

La Federación de Tenis de Chile anunció que el próximo 5 de junio de 2026 comenzará la venta de entradas para la serie de Copa Davis entre Chile y España, programada para los días 18 y 19, ó 19 y 20 de septiembre en el Court Central "Anita Lizana", del Parque Estadio Nacional.

Los boletos estarán disponibles a través del sistema Ticketplus, mientras que los precios y el detalle de las ubicaciones serán dados a conocer en los próximos días.

El cruce ante España asoma como uno de los desafíos más importantes para el equipo chileno capitaneado por Nicolás Massú luego de sumar en seis ocasiones la Ensaladera de Plata.

Además, España cuenta actualmente con nombres de peso en el circuito ATP, encabezados por Carlos Alcaraz, hoy N°2 del ranking mundial. Entre sus principales exponentes también aparecen Alejandro Davidovich, ubicado en el puesto 23, y la joven promesa del tenis mundial Rafael Jódar (19), actual 29 del ranking ATP.

Respecto a la serie con los europeos, el histórico capitán de Chile señaló que espera contar una vez más con el respaldo del público nacional en el Parque Estadio Nacional.

"Sabemos que España es uno de los rivales más importantes que puede enfrentar Chile en Copa Davis. Tiene una historia enorme en esta competencia y jugadores de primer nivel en el circuito mundial. Como equipo estamos muy motivados y preparados para dar el cien por ciento en esta serie, dejando todo en la cancha para intentar seguir avanzando", expresó.

"Para nosotros será un desafío muy grande, y por eso el apoyo del público será fundamental. Jugar en casa, con nuestra gente, siempre marca una diferencia y esperamos que nos acompañen durante esta serie para seguir avanzando en el certamen", añadió el doble campeón olímpico.

Chile afronta este desafío por la segunda ronda de las qualifiers, por lo que un triunfo lo meterá en la Final 8 del torneo.