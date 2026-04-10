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Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

Cristian Garin compartió cancha con Jannik Sinner en Montecarlo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tenista nacional está fuera de competencia, mientras que el italiano jugará semifinales.

Cristian Garin compartió cancha con Jannik Sinner en Montecarlo
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El chileno Cristian Garin compartió entrenamiento con el italiano Jannik Sinner en el marco del Masters 1.000 de Montecarlo, donde el europeo sigue en competencia y el ariqueño fue eliminado por Alexander Zverev, próximo rival del número 2 de la ATP.

El encuentro ocurrió en la antesala al choque que Sinner sostuvo este viernes con Félix Auger-Aliassime, al que superó por 6-3 y 6-4.

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