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Cristian Garin compartió cancha con Jannik Sinner en Montecarlo
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Autor: Redacción Cooperativa
El tenista nacional está fuera de competencia, mientras que el italiano jugará semifinales.
El tenista nacional está fuera de competencia, mientras que el italiano jugará semifinales.
El chileno Cristian Garin compartió entrenamiento con el italiano Jannik Sinner en el marco del Masters 1.000 de Montecarlo, donde el europeo sigue en competencia y el ariqueño fue eliminado por Alexander Zverev, próximo rival del número 2 de la ATP.
El encuentro ocurrió en la antesala al choque que Sinner sostuvo este viernes con Félix Auger-Aliassime, al que superó por 6-3 y 6-4.
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