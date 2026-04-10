Cristian Garin compartió cancha con Jannik Sinner en Montecarlo

El chileno Cristian Garin compartió entrenamiento con el italiano Jannik Sinner en el marco del Masters 1.000 de Montecarlo, donde el europeo sigue en competencia y el ariqueño fue eliminado por Alexander Zverev, próximo rival del número 2 de la ATP.

El encuentro ocurrió en la antesala al choque que Sinner sostuvo este viernes con Félix Auger-Aliassime, al que superó por 6-3 y 6-4.

Revisa la imagen compartida por Garin: