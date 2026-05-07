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Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

Cristian Garin hace su estreno en el Masters 1.000 de Roma

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue el partido del chileno ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Cristian Garin hace su estreno en el Masters 1.000 de Roma
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El tenista chileno Cristian Garin (104° de la ATP) se ve las caras ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (72°) en duelo válido por la primera ronda del Masters 1.000 de Roma.

Sigue acá el resultado

Cristian Garin (CHI) vs. Juan Manuel Cerúndolo (ARG). Finalizado. 7-6 (2), 7-5.

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