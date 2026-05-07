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Cristian Garin hace su estreno en el Masters 1.000 de Roma
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Autor: Redacción Cooperativa
Sigue el partido del chileno ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.
Sigue el partido del chileno ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.
El tenista chileno Cristian Garin (104° de la ATP) se ve las caras ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (72°) en duelo válido por la primera ronda del Masters 1.000 de Roma.
Sigue acá el resultado
Cristian Garin (CHI) vs. Juan Manuel Cerúndolo (ARG). Finalizado. 7-6 (2), 7-5.