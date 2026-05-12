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Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

Cristian Garin sufrió dolorosa derrota y se despidió tempranamente de Oeiras

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional ahora se enfoca en el cuadro principal de Roland Garros.

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El tenista chileno Cristian Garin (104° de la ATP) sufrió una dolorosa y tempranera eliminación en el Challenger de Oeiras, en Portugal, luego de caer en la primera ronda del certamen ante el argentino Lautaro Midón (216°).

El número dos de Chile, segundo sembrado del certamen, debió sobreponerse a un dubitativo inicio y aunque repunto terminó perdiendo por 6-3, 5-7 y 6-4 en un duelo que se prolongó por dos horas y 37 minutos.

La derrota supone un golpe de confianza para Garin, quien venía de alcanzar la segunda ronda en el Masters 1.000 de Roma luego de superar las clasificaciones.

El próximo desafío del nacional será el cuadro principal de Roland Garros.

En el Ranking Live, en tanto, el nacido en Arica cedió 10 lugares ubicándose 114°.

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