Garín y Jarry se enfrentarán en la primera ronda de la qualy del Masters de Madrid

El sorteo de la etapa clasificatoria del Masters 1.000 de Madrid deparó un interesante cruce para el tenis nacional dado que Cristian Garin (83° ATP) y Nicolás Jarry (155°) deberán enfrentarse en la primera ronda de las clasificaciones.

El partido tiene un tinte histórico y nostálgico, ya que será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP. Para encontrar el último registro de un duelo entre "Gago" y "Nico" en torneos profesionales, hay que remontarse 12 años atrás.

Fue en 2014, precisamente en tierras españolas, durante la final del ITF F12 Futures, donde Garin se quedó con la victoria tras remontar un marcador adverso y vencer por 3-6, 6-3 y 6-1.

El esperado duelo está programado para este lunes 22 de abril, a eso de las 04:00 horas de Chile (10:00 horas locales). Quien resulte ganador de esta llave no tendrá un camino sencillo, ya que en la segunda y última ronda clasificatoria deberá medirse ante el vencedor del cruce entre el estadounidense Martin Damm (124°) y el italiano Andrea Pellegrino (131°).

Pero la legión chilena en la Caja Mágica no termina ahí. Tomás Barrios (120°) también buscará su paso al cuadro principal. El chillanejo debutará ante el húngaro Zsombor Piros (144°).

El partido de Barrios ha sido fijado en el último turno de la Cancha 7, por lo que su ingreso al campo de juego se estima no antes de las 08:00 horas de Chile (14:00 horas en España).

En caso de superar el debut, Barrios enfrentará en la ronda decisiva al ganador del duelo entre el australiano Christopher O'Connell (141°) y el croata Dino Prizmic (87°).