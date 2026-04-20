Jarry se bajó a última hora: Garin superó a rival francés y avanzó en la qualy de Madrid

El tenista chileno Cristian Garin debutó con triunfo en la qualy del Masters 1.000 de Madrid, luego de vencer al francés Ugo Blanchet por 7-5 y 6-4, en un partido que se extendió por una hora y 53 minutos.

El duelo originalmente contemplaba un enfrentamiento entre chilenos, pero el tenista chileno Nicolás Jarry se bajó a último momento, lo que obligó a reorganizar el cuadro y dejó a Cristian Garin frente al jugador francés.

El nacional tuvo un inicio complicado y llegó a estar 5-2 abajo en el primer set, pero reaccionó con dos quiebres consecutivos para revertir el marcador y quedarse con la manga inicial. En el segundo parcial, consiguió una ruptura clave en el noveno juego para cerrar el partido con su servicio.

Con este resultado, Cristian Garin quedó a un triunfo de ingresar al cuadro principal del torneo, instancia en la que ya está el tenista chileno Alejandro Tabilo.

En la siguiente ronda enfrentará al estadounidense Martin Damm, quien avanzó tras eliminar al italiano Andrea Pellegrino.