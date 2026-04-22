Y finalmente se le dio: Cristian Garin ingresó al cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid

Luego de un día de espera, finalmente el tenista chileno Cristian Garin (84° de la ATP) ingresó al cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid como lucky loser (perdedor afortunado) tras la baja del neerlandés Botic van de Zandschulp.

El nacional se verá las caras mañana jueves en horario por determinar al belga Alexander Blockx (69°), a quien se enfrentó en la polémica serie de Copa Davis de 2025 y a quien venció en aquella oportunidad.

En caso de avanzar, jugará ante el estadounidense Brandon Nakashima (32°).

Recordar que el nacional perdió en la fase final de las clasificaciones por lo que quedó inserto en el sorteo de lucky loser, sin embargo, de tres tenistas entraban solo dos, siendo el chileno el perjudicado.

Ahora, con esta nueva baja, Garin no pasó por sorteo e ingresó al certamen hispano.