El Parque Estadio Nacional sumó un nuevo e importante hito en su infraestructura luego de que este miércoles en una ceremonia que reunió a diversas autoridades y figuras del deporte, se inauguró una nueva plaza en homenaje a los extenistas Nicolás Massú y Fernando González, los protagonistas de la histórica gesta en Atenas 2004, donde Chile consiguió su primera medalla de oro olímpica.

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