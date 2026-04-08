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La Plaza "Héroes de Atenas", el homenaje a Massú y González en el Parque Estadio Nacional

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El Parque Estadio Nacional sumó un nuevo e importante hito en su infraestructura luego de que este miércoles en una ceremonia que reunió a diversas autoridades y figuras del deporte, se inauguró una nueva plaza en homenaje a los extenistas Nicolás Massú y Fernando González, los protagonistas de la histórica gesta en Atenas 2004, donde Chile consiguió su primera medalla de oro olímpica.

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