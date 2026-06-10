Apropiación indebida: La nueva demanda contra Milovan Kegevic, presidente de la Fetech

Milovan Kegevic, de 52 años, fue elegido la semana pasada como presidente de la Federación de Tenis de Chile, un cargo que asumirá el sábado 27 de junio de forma oficial, aunque su nuevo rol ha provocado descontento en ciertos sectores, ya que el dirigente tiene un largo y polémico historial de denuncias en su contra, y actualmente hay una demanda en curso, por apropiación indebida de un terreno en Villa Alemana.

Según información que pudo recopilar Cooperativa Deportes, Kegevic, supuestamente, se apropió de forma indebida de Valle Dorado, un terreno en Villa Alemana que estaba destinado para ser un centro de alto rendimiento, liderado por Leonardo "Nano" Zuleta, recordado formado de Nicolás Massú.

La denuncia contra Kegevic fue realizada por Inmobiliaria Aitue, representada por el abogado Fernando Monsalve, quien conversó con Cooperativa Deportes para explicar la situación.

Según Monsalve, Kegevic se apropió indebidamente de Valle Dorado al falsificar la firma de Juan Flores, propietario del terreno en Villa Alemana.

"Mi representado ha afirmado que jamás han firmado este documento. Se realizó un peritaje, ni la firma ni la huella digital coinciden con quien se señala que debiese ser. Por tanto, está ese antecedente, una falsificación y uso malicioso de instrumento privado, y se interpuso la querella el día lunes", explicó el abogado.

"Es un delito grave. Pero como ha aparecido que existen ciertos antecedentes penales, puede ser más gravoso aún", agregó.

La firma fue falsificada en un comodato, y esperan que durante los próximos días esté proveída la querella, y desde el lunes se empiecen a hacer las diligencias pertinentes con el fiscal que corresponda.

En paralelo a esta situación, Kegevic también afronta una situación judicial en el plano personal, ya que fue denunciado por su hija, por amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar, y deberá presentarse el lunes 15 de junio en el Juzgado de Garantía en Limache.

Además, en el historial de Kegevic, ha recibido 11 demandas entre 2007 y 2015 por estafa, aunque en todos esos casos salió airoso.

Por último, una de sus colaboradoras, la contadora auditoria María Lorena Escobar López, futura integrante del directorio de la Fetech, también tiene un historial negativo.

De hecho, fue condenada por el delito de apropiación indebida de más de dos millones de pesos en perjuicio de un médico.